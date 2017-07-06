«Реал» подтвердил, что защитник Вальехо вернётся в клуб из аренды

«Реал» объявил, что защитник Хесус Вальехо вернётся из аренды и будет выступать за мадридский клуб. Как сообщает официальный сайт «Королевского клуба», 7 июля 19-летний футболист будет представлен болельщикам на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
В прошлом сезоне Вальехо на правах аренды выступал в Германии, защищая цвета «Айнтрахта». Защитник провёл в Бундеслиге 25 матчей (22 — в основном составе) и отметился одним голом.
Ранее в СМИ сообщалось, что Вальехо станет заменой ушедшему из «Реала» в «Бешикташ» защитнику Пепе.
«Реал» решил заменить Пепе защитником Вальехо