«Лестер» объявил о переходе Иборры из «Севильи»

Полузащитник Висенте Иборра покинул «Севилью» и продолжит карьеру в Англии. 29-летний испанец подписал контракт с «Лестер Сити». Об этом сообщает пресс-служба «лис». Договор Висенте Иборры с «Лестером» рассчитан на четыре года. Финансовые детали сделки не разглашаются.
«Я очень рад быть здесь. С нетерпением жду встречи с товарищами по команде и Премьер-лигой. Не могу дождаться начала сезона», — сказал Иборра.
На следующей неделе полузащитник присоединится к новым одноклубникам в Австрии, где команда готовится к сезону. Статистику Иборры можно посмотреть на «Чемпионате».
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