Тренерский штаб «Хоффенхайма» начал использовать на тренировках «видеостену»

Тренерский штаб «Хоффенхайма» привнёс в свой тренировочный процесс новшество. Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, «Хоффенхайм» стал первым немецким клубом, который стал использовать в занятиях так называемые «видеостены», которые помогают тренерам подсказывать своим футболистам в тех или иных моментах.
Это устройство размером 6 на 3 метра расположено на боковой линии тренировочного поля «Хоффенхайма». Система работает с четырьмя камерами, причём изображение с каждой камеры может отображаться на экране в любое время.
Эти камеры контролируются клубным персоналом, что даёт возможность остановить запись, перемотать или ускорить просмотр, чтобы показать игрокам определённые моменты игры.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Фейсбуке».