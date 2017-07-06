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Тренерский штаб «Хоффенхайма» начал использовать на тренировках «видеостену»

6 июля 2017, четверг. 15:01. Футбол

Тренерский штаб «Хоффенхайма» привнёс в свой тренировочный процесс новшество. Как сообщает официальный сайт Бундеслиги, «Хоффенхайм» стал первым немецким клубом, который стал использовать в занятиях так называемые «видеостены», которые помогают тренерам подсказывать своим футболистам в тех или иных моментах.

Это устройство размером 6 на 3 метра расположено на боковой линии тренировочного поля «Хоффенхайма». Система работает с четырьмя камерами, причём изображение с каждой камеры может отображаться на экране в любое время.

Эти камеры контролируются клубным персоналом, что даёт возможность остановить запись, перемотать или ускорить просмотр, чтобы показать игрокам определённые моменты игры.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «Фейсбуке».

Источник: Официальный сайт Бундеслиги Сообщить об ошибке
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Хоффенхайм
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
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