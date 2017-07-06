Жирков не пропустит матч на чемпионате мира — 2018 из-за удаления в игре КК-2017

Полузащитник сборной России Юрий Жирков, который был удалён с поля в ходе матча третьего тура группового этапа Кубка конфедераций — 2017 с командой Мексики, не пропустит матч на чемпионате мира — 2018, если будет участвовать в турнире. Об этом сообщили в ФИФА, сославшись на пункт в регламенте, в ответ на запрос корреспондента «Чемпионата» Галины Козловой.
«Если представитель команды участвует в финальных соревнованиях как один из членов страны-организатора, то дисквалификация из-за удаления должна быть перенесена на следующий товарищеский матч сборной», — сообщили в ФИФА.
Первую красную карточку на Кубке конфедераций — 2017 получил Жирков