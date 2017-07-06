Футболисты «Мордовии» добирались на товарищеский матч с «Рязанью» на попутках

Старший тренер «Мордовии» Марат Мустафин рассказал о поломке автобуса, которая произошла в пути, когда игроки команды ехали на предсезонный матч с ФК «Рязань».
«За 100 километров до Рязани у автобуса пропали обороты, хотя автобус хороший, немецкий. ФК «Рязань» пошёл навстречу, выслал за нами другое средство передвижения. Но 100 километров туда и обратно – это много. Поэтому приняли решение, что футболистам легче будет добраться до гостиницы на попутных машинах. Оперативно всё случилось, и спасибо всем водителям, которые останавливались. Они довольно быстро преодолели это расстояние. Руководящий же состав благополучно добрался до гостиницы уже на автобусе, который был предоставлен нам «Рязанью».
Этот случай не первый, никто не застрахован. Все позитивно это восприняли, и у игроков даже настроение поднялось. Кто-то на «Газели» доехал, кто-то с дальнобойщиками. Все вовремя добрались до отеля, поужинали, поэтому всё хорошо. Потом уже ночью приехали мастера, починили автобус. Плюс нам ещё один местный транспорт предоставили. Так что обратно мы уже на двух автобусах добирались», — сказал Мустафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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