«Енисей» пополнил состав вратарём «Спартака-2»

Вратарь «Спартака-2» Михаил Филиппов продолжит карьеру в «Енисее». 25-летний голкипер уже заключил контракт с красноярской командой.
«Вратарь «Спартака-2» Михаил Филиппов подписал двухлетний контракт с красноярским «Енисеем», с чем мы его и поздравляем!» — говорится на официальной странице футбольного агентства «Prof-Sport Company» в «Инстаграме».
В прошлом сезоне Филиппов провёл в Футбольной национальной лиге 24 матча, в которых пропустил 27 мячей. Ранее «Енисей» объявил о заключении соглашения с ещё одним вратарём — экс-игроком ЦСКА Сергеем Чепчуговым.