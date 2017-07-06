«Халл Сити» проведёт товарищеский матч с «Аяксом»

«Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, договорился с «Аяксом» о проведении товарищеского матча в преддверии старта сезона. Как сообщает официальный сайт английского клуба, встреча состоится 28 июля на базе амстердамской команды и будет закрыта для прессы.
Ранее стало известно, что после занятий на родине «Халл Сити» отправится на сбор в Португалию, где проведёт серию товарищеских встреч. Подопечные Слуцкого сыграют три матча — 15 июля с «Оксфорд Юнайтед», 18 июля с «Бристоль Роверс» и 22 июля с «Бенфикой».
Слуцкий провёл первую встречу с игроками «Халл Сити» после отпуска