Восемь человек погибли в результате теракта перед футбольным матчем в Малави

Восемь человек, в том числе семеро детей, погибли в результате теракта перед футбольным матчем в Малави. Как сообщает BBC, ещё десятки человек получили ранения в результате инцидента на национальном стадионе в столице страны Лилонгвена на острове Бинг.
Сообщается, что теракт произошёл, когда тысячи людей пытались занять на стадионе свои места перед товарищеским матчем между командами «Нияса Биг Баллетс» и «Силвер Страйкерс».
Президент Малави Петер Мутарика выразил свои соболезнования и сообщил, что правительство сделает всё возможное, чтобы помочь семьям погибших.