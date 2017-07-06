Федун: увиденное на КК-2017 резко поменяло мою точку зрения по видеоповторам

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о введении видеоповторов в футболе. Функционер отметил, что после Кубка конфедераций его точка зрения резко поменялась.
«Да, поменялась, причём резко. С помощью повторов спорные случаи будут практически исключены, просто пока арбитры не привыкли пользоваться повтором. Всякие лжепадения, подленькие удары исподтишка и вызванные ими ошибки арбитров если не исчезнут, то их количество сократится до минимума. Поэтому я всячески за.
Есть ли шанс, что будем использовать систему на «Открытие Арене»? Пока просто не знаю, забрала ли её ФИФА. Если есть, мы с удовольствием станем её использовать. Цена видеоповторов — $ 10 млн за сезон? Это на всех стадионах. Если все арены оборудовать. Думаю, что рано или поздно мы к этому придём. Думаю, после 2018 года будут рекомендации по введению видеоповторов. В целом же с введением видеоповторов футбол станет намного чище», — цитирует Федуна «Спорт-экспресс».