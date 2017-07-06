Источник: Роналду провёл встречу с главой «ПСЖ» и обсудил возможность перехода

Нападающий «Реала» Криштиано Роналду во время отпуска на Ибице провёл секретную встречу с президентом «ПСЖ» Нассером-Ганимом Аль-Хелаифи, в ходе которой обсудил возможный переход в стан парижского клуба, сообщает OK Diario.
Отмечается, что Аль-Хелаифи поддерживает хорошие отношения с агентом португальского футболиста Жорже Мендешем, а также президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Ранее СМИ сообщали, что Роналду заплатит € 14,8 млн налоговым органам Испании во избежания тюремного заключения за неуплату налогов. По этой причине игрок якобы сообщил руководству «Реала» о желании покинуть мадридский клуб.
Позже издание El Confidencial опубликовало часть разговора между Роналду и Пересом. В телефонной беседе португальский футболист заверил руководителя «сливочных», что не думает об уходе из команды и, несмотря на слухи в прессе, никогда и никому не говорил о желании уйти из клуба.