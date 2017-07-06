Кержаков организовал голосование, стоит ли ему продолжать карьеру

Нападающий Александр Кержаков в «Инстаграме» организовал голосование на тему того, стоит ли ему продолжать карьеру игрока.
«А теперь голосование. Каждый ваш лайк будет означать, что вы за то, чтобы я продолжал карьеру футболиста. С удовольствием посмотрю, сколько вас! В понедельник решение. И помните, шутки типа: „А ты разве ещё не закончил?!“ и так далее — это плагиат», — написал 34-летний форвард в своём «инстаграме».
Контракт Кержакова с «Зенитом» закончился 1 июля, а ранее футболист заявил, что его будущее определится в ближайшее время.