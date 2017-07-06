ЦСКА проведёт контрольный матч с командой из второго дивизиона Словении

Пресс-служба ЦСКА сообщила, что «армейцы» запланировали провести на втором сборе в Австрии ещё один спарринг. 8 июля ЦСКА сыграет в Бад-Тацмансдорфе со словенским клубом «Нафта», встреча начнётся в 18:00 по московскому времени.
По итогам прошлого сезона «Нафта» поднялась из третьей во вторую по силе лигу словенского футбола.
Второй сбор ЦСКА в Австрии продлится до 9 июля. Ранее сообщалось, что красно-синие закроют подготовку к новому сезону в российской Премьер-Лиге контрольным матчем с «Краснодаром».