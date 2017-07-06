Тульский «Арсенал» вновь арендовал Сунзу у «Лилля»

Тульский «Арсенал» подписал арендное соглашение с 28-летним центральным защитником из Замбии Стопиллой Сунзу, сообщает официальный сайт клуба.
Напомним, что минувшей весной Сунзу, правами на которого владеет французский «Лилль», на правах аренды выступал за «Арсенал».
В чемпионате России—2016/17 он провёл 14 матчей и помог команде сохранить место в российской Премьер-Лиге в переходных матчах.
Арендное соглашение Сунзу с «Арсеналом» рассчитано до окончания сезона-2017/18 с опцией дальнейшего выкупа трансфера.
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