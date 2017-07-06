Мутко: надеюсь, на ЧМ-2018 сборная России будет среди претендентов на победу

Председатель оргкомитета «Россия 2018», вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко выразил уверенность, что чемпионат мира в России пройдёт на самом высоком уровне, а также выразил надежду, что сборная России будет в числе претендентов на победу.
«Несколько дней назад в России прошло грандиозное событие — Кубок конфедераций. Мы увидели игру высочайших мастеров, великолепное гостеприимство и энергию. Россия открыла свои двери для Кубка конфедераций. Четыре российских города приняли игроков, болельщиков и журналистов, и сделали это с открытым сердцем. Но это только репетиция перед чемпионатом мира, который мы примем в следующем году. Это 11 городов и 12 новых арен. Ещё 20 городов в европейской части, где будут размещены базы команд.
Я уверен, что Россия проведёт чемпионат мира на самом высоком уровне. Примером этому служит стадион «Лужники», на котором пройдёт церемония открытия и финальный матч. Стадион уже готов, и он великолепен. Выиграет чемпионат мира самая сильная команда. Та, которая будет больше всего хотеть победить. Надеюсь, что сборная России будет среди претендентов на победу", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.