«Фратрия» отказалась от приглашения на награждение «Спартака» золотыми медалями

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» на своём сайте сообщило, что отказалось от приглашения на награждение клуба золотыми медалями чемпионата России—2016/17.
«Как было объявлено, награждение золотыми медалями игроков и тренеров „Спартака“ состоится 8 июля и будет закрытым для болельщиков команды. На это мероприятие были приглашены несколько представителей от объединения „Фратрия“.
Мы не считаем возможным и правильным посещение этого мероприятия из принципа солидарности и отказываемся от приглашения.
Чемпионство «Спартака» воплотило мечту болельщиков нашего клуба по всей стране, а значит, и награждение было бы верным делать открытым для всех болельщиков", — говорится в заявлении «Фратрии».