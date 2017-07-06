Лопырёва и Смертин назвали города, в которых покажут кубок чемпионата мира

Послы чемпионата мира по футболу 2018 года Виктория Лопырёва и Алексей Смертин представили маршрут тура кубка чемпионата мира, который будет представлен для всех желающих в 24 городах России.
«Красноярск, Омск, Челябинск, Уфа, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тула, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар, Сочи, Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург и Москва. Вот города, в которых кубок чемпионата мира покажут всем желающим. Мы привлечём как можно больше людей к этой церемонии. Самое главное – мы постараемся, чтобы как можно больше молодых людей посетили это мероприятие», — сказал Лопырёва.
«Мы очень много уделяем внимания материальному наследию, но ещё больше — нематериальному наследию. Чемпионат мира пришёл в нашу страну, и мальчишки смогут увидеть не только футболистов, но и сфотографироваться с кубком чемпионата мира», — передаёт слова Смертина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.
24 города России увидят кубок чемпионата мира