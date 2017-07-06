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Мутко: лимит в РФПЛ изменится, в заявке будет меньше 10 легионеров

6 июля 2017, четверг. 18:22. Футбол

Президент РФС и вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о том, как с сезона-2018/19 изменится лимит на легионеров в чемпионате России.

«Любая страна, когда у неё есть проблемы, начинает с лимита. Он у нас не жёсткий сейчас, жёсткий в Китае. Надо начинать реформы в футболе. За год игроки не растут, реформам нужно минимум 7-8 лет. Нам нужно выбрать 50 академий, дать методику, материальную базу и тренеров. Необходимо защитить этих игроков. Сегодня у наших клубов есть школы, но они просто откупаются.

Вот у „Спартака“ есть школа, на которую они тратят $ 9 млн в год. Есть Давыдов, но лучше поставить Зе Луиша. А Давыдов никогда не станет сильнее, если ему не доверяют.

Что касается лимита, то президент России Владимир Путин уже сказал позицию государства, её надо выполнять. Лимит изменится, но пока не скажу как. Будет 25 человек в заявке. 10 легионеров плюс 15 россиян не будет. Легионеров будет меньше в заявке. Известно всё будет в сентябре", — передаёт слова Мутко корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

В настоящее время в РФПЛ действует лимит по схеме «6+5», который предполагает, что на поле во время матча в составе команды могут одновременно находиться не более шести иностранных игроков.

С сезона-2018/19 в РФПЛ лимит на легионеров будет в заявке, а не на поле
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Мутко Лимит на легионеров
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
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