Милевский: хочется стать лучшим игроком Беларуси

32-летний нападающий Артём Милевский прокомментировал свой переход в белорусский клуб «Динамо-Брест».
«Прежде всего хочу поблагодарить руководство „Динамо-Брест“ за этот трансфер, за возможность сыграть на родной земле. Руководство клуба объяснило свою политику, как всё здесь работает. Очень хорошая идея и амбициозный проект. На протяжении всей карьеры меня не покидала мысль, что однажды я всё-таки вернусь на родину и сыграю в чемпионате Беларуси. Я очень рад и доволен, что всё так сложилось. Большое спасибо моему менеджеру Александру Панкову, который в очередной раз показал свой профессионализм. Спасибо также Виталию Леденеву, который приложил руку к этому трансферу. Он мой хороший приятель, к тому же живёт в Минске.
Когда я родился, мама и папа жили в Минске, но у каждого из них есть своя малая родина. У мамы под Могилевом, возле Березино, а у папы Брестская область, возле деревни Телеханы Ивацевичского района. Там есть очень хорошее место для рыбалки. Выгонощи называется. В общем, все свои. Сейчас, наверное, будет разрываться телефон. Родители очень довольны, и я доволен, так как буду чаще их видеть.
Для меня главное, и так было во всех клубах, чтобы в меня верили. Сейчас для меня нет никаких преград.
Я много читал в различных спортивных сводках о том, что в Бресте строится интересный проект, где помимо футбольных есть ещё много интересных околофутбольных моментов. Работники клуба находятся в тренде и идут в шаг со всеми соцсетями, киберспортом и остальными передовыми вещами. Ясно, что я пришёл не в клуб вчерашнего дня. Эта современность очень сильно привлекла.
Остались ли ещё нереализованные амбиции в футболе? Даже не знаю. Хочется стать лучшим игроком Беларуси. У меня есть пример в лице хороших друзей Саши Хацкевича и Валентина Белькевича. Когда пришёл в киевское «Динамо» мне было 20 лет, а они взяли меня под своё крыло, рассказывали обо всём, что происходит в клубе. С Сашей, уже Александром Николаевичем, мы до сих пор на связи", — поведал Милевский в интервью клубной пресс-службе.