Орлов: Смолов скорее пойдёт в «Спартак», чем в «Зенит»

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мыслями о конкуренции в атаке «Зенита» и слухах о возможном переходе в питерский клуб форварда «Краснодара» Фёдора Смолова, а также прокомментировал решение главного тренера «Зенита» Роберто Манчини доверить капитанскую повязку в контрольном матче с «Аустрией» Александру Кокорину.
«У Дзюбы появилась приличная конкуренция, поскольку есть Полоз, Кокорин. Пробовался вариант с двумя центральными нападающими и выдвинутым. Что касается возможности перехода Смолова в „Зенит“, то он скорее пойдёт в „Спартак“. Конечно, ему хочется играть в Лиге чемпионов, в группе. „Спартак“ начнёт играть в Лиге чемпионов сразу с группового этапа. Со спортивной точки зрения, конечно, лучше Фёдору перейти в „Спартак“, но тут как получится.
Манчини уже сказал, почему капитанская повязка перешла от Дзюбы к Кокорину. Но это только на один матч. Возможно, к этому решению причастны и руководители клуба. С „Аустрией“ Артём плохо выглядел, поскольку он не готов играть на сто процентов своих возможностей. У него киста под коленом – это противная штука, которая увеличивается от воспаления. Ему либо надо делать операцию, либо не надо. Одни говорят, что не надо, и он идёт по этому пути. Всё зависит от него самого. Дзюба до сих пор тренируется по индивидуальной программе», — сказал Орлов в эфире радио «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».