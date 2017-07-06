Суд Швейцарии отклонил апелляцию Платини на его отстранение от футбола

Cуд Швейцарии отклонил апелляцию бывшего президента УЕФА Мишеля Платини на его четырёхлетнее отстранение от футбольной деятельности, сообщает Reuters.
Таким образом, Швейцарский федеральный суд оставил в силе решение Спортивного арбитражного суда, принятое в прошлом году.
Платини был отстранён от футбольной деятельности в связи с получением в 2011 году незаконного денежного перевода в размере $ 2 млн от ФИФА.
62-летний француз, отрицавший свою вину, был отстранён от футбольной деятельности наряду с бывшим главой ФИФА Йозефом Блаттером, который одобрил выплату.
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