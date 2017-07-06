Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия попал в шорт-лист «Малаги»

Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия может перейти в «Малагу». 30-летний футболист возглавляет шорт-лист трансферов испанского клуба, пишет Marca.
«Малага» ищет замену на позицию опорного полузащитника, так как, скорее всего, потеряет Игнасио Камачо, который близок к переходу в «Вольфсбург». «Анчоусы» готовы потратить на нового опорного хавбека € 15 млн, и Хави Гарсия — главная цель клуба.
Гарсия перешёл в «Зенит» летом 2014 года. В составе петербургской команды он провёл 105 матчей, забил семь голов и получил 30 жёлтых карточек.
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