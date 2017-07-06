«Милан» объявил о прибытии защитника «Аталанты» Конти

Защитник «Аталанты» Андреа Конти в скором времени должен стать игроком «Милана». Пресс-служба россонери объявила о прибытии 23-летнего футболиста в Милан. Теперь Конти отправится на тренировочную базу клуба для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта.
В прошлом сезоне Конти провёл 35 матчей за «Аталанту», в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.
Игрок является воспитанником бергамского клуба, он играл на правах аренды за «Перуджу» и «Виртус Ланчиано».
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«Аталанта» согласится продать Конти «Милану» за € 25 млн