Черчесов: Смолов не артист, чтобы изображать слёзы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как отреагировал на слёзы нападающего Фёдора Смолова после окончания ключевого матча группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (1:2).
«Мы нацеливали футболистов на высокий результат. Готовность была соответствующая. Ни один футболист за то время, что мы были вместе, не свернул в сторону вне зависимости от предоставленного игрового времени. Сборная была единым целым. Смолов всё-таки не артист, чтобы изображать такие эмоции.
Показывали Александра Самедова. У него тоже ком подступил к горлу. У ребят было серьёзное желание добиться результата. Имелся хороший шанс сделать это, но в силу определённых причин не удалось. Эти слёзы дорого нам обошлись. Нужно делать выводы», — сказал Черчесов в интервью RT.
Смолов после матча с Мексикой