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Черчесов: Игнашевич и Березуцкие должны быть здоровы и готовы играть в сборной

6 июля 2017, четверг. 19:52. Футбол

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос о том, могут ли опытные защитники ЦСКА Сергей Игнашевич, Василий Березуцкий и Алексей Березуцкий вернуться в национальную команду.

«Игнашевич мне чётко дал понять, что уже завершил карьеру в национальной команде. Березуцкие тоже сказали, что им необходима пауза. Всё-таки уже нет того состояния, которое будет позволять стабильно играть на высоком уровне. Они приняли решение, что не готовы. Естественно, это решение надо уважать. Мы сделали ставку на других игроков, которые проявили себя наилучшим образом по ходу сезона. А при каких условиях эти футболисты могут вернуться, я ответить не могу. Они должны быть здоровы, готовы и полны желания находиться в команде», — сказал Черчесов в интервью RT.

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Источник: RT на русском Сообщить об ошибке
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Теги
ПФК ЦСКА Сборная России — Футбол Алексей Березуцкий Василий Березуцкий Сергей Игнашевич Станислав Черчесов
Новости. Футбол
6 июля 2017, четверг
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