Исследование: ЦСКА — самый сыгранный клуб в Европе

Центр CIES Football Observatory провёл исследование, в котором попытался ранжировать клубы европейских чемпионатов по сыгранности игроков по состоянию на июнь 2017 года. В качестве главного фактора учитывалось среднее количество сезонов, проведённых каждым футболистом команды в основном составе.
Оказалось, что первое место по сыгранности среди 31 европейского чемпионата занимает ЦСКА. У «армейцев» показатель сыгранности равняется 6,28. Далее идёт шведский «Йёнчёпинг Сёдра» (5,34), каталонская «Барселона» (4,97), донецкий «Шахтёр» (4,90) и мадридский «Реал» (4,86).
Среди российских клубов помимо ЦСКА в топ-100 попали «Локомотив» (17-е место, 3,58), «Ахмат» (40-е место, 3,09), «Зенит» (59-е место, 2,82), «Ростов» (68-е место, 2,72) и «Оренбург» (75-е, 2,66, учитывался в качестве участника РФПЛ).