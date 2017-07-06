Клиши продолжит карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир»

Защитник Гаэль Клиши, предыдущим клубом которого был «Манчестер Сити», будет выступать в Турции.
«Истанбул Башакшехир» в своём «твиттере» опубликовал видео 31-летнего француза в футболке команды.
Завтра утром Клиши пройдёт медицинское обследование и подпишет контракт, сообщает клубная пресс-служба.
Клиши играл в «Манчестер Сити» с 2011 года, провёл более 200 матчей. За шесть лет Клиши с «горожанами» дважды выиграл АПЛ, два раза Кубок лиги и один раз Суперкубок Англии.
В мае стало известно, что «Манчестер Сити» не будет продлевать с ним контракт. Таким образом, в «Истанбул Башакшехир» Клиши переходит в качестве свободного агента.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».