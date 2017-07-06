Слуцкий в мае отказался возглавить «Краснодар»

После ухода из ЦСКА у Леонида Слуцкого была возможность продолжить тренерскую карьеру в России. Как пишет Sportbox, 46-летний специалист ещё до вступления в переговоры с английским «Халл Сити» имел на руках предложение от «Краснодара», от которого отказался.
Сообщается, что Слуцкий в мае встречался с руководством «Краснодара», но стороны так и не пришли к соглашению. Тренер усомнился в амбициозности и высоком профессионализме менеджмента «быков».
Слуцкий покинул ЦСКА, с которым он трижды становился чемпионом России, в начале декабря 2016 года, а в июне этого года возглавил «Халл».
Слуцкий: на данный момент у «Халл Сити» нет возможности пригласить россиян