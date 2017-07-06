Дм. Черышев — болельщикам: надо поменьше унижать сборную России

Российский специалист Дмитрий Черышев поделился мнением о перспективах сборной России на домашнем чемпионате мира — 2018.
«Чемпионат мира – это праздник, в нём принимают участие лучшие сборные мира. Есть определённая ступень, на которую мы можем подняться. Я считаю, что мы можем выйти из группы, а дальше потребуется прикладывать большие усилия для того, чтобы делать шаги вперёд.
Станет ли Россия чемпионом мира? Конечно, мы за это будем болеть. Случится ли это — зависит от наших футболистов. Я бы хотел обратиться к болельщикам с просьбой: надо поменьше унижать нашу сборную. У нас есть команда, которая готовится к домашнему чемпионату мира. Если будет много негатива, то он неизбежно скажется на футболистах. Я бы хотел, чтобы на протяжении года мы говорили только конструктивные вещи о наших игроках, обсуждали позитивные моменты.
Я считаю, что успехом будет выход в четвертьфинал, а не просто выход из группы. Так что успехом можно будет назвать победу в 1/8 финала", — сказал Черышев в интервью изданию «Спорт уик-энд».