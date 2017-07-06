Расположение «Спартака» на сборе в Австрии покинули три футболиста

В преддверии завтрашнего контрольного матча с хорватской командой «Славен Белупо» футболисты «Спартака» провели предыгровую тренировку в Филлахе.
В ней приняли участие все игроки, которые находятся сейчас на сборе в Австрии, кроме защитника Сердара Таски, получившего серьёзную травму в первом контрольном матче.
Как сообщает официальный сайт красно-белых, вчера расположение спартаковцев покинули три футболиста: защитники Артём Мамин, Шамсиддин Шанбиев и полузащитник Идриса Самбу. Они отправились в «Спартак-2», которому 8 июля предстоит сыграть в Новосибирске с «Сибирью» в стартовом туре первенства ФНЛ.
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