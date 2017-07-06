УЕФА гарантировал помощь игрокам, которые могли нарушить антидопинговые правила

УЕФА внёс дополнения в дисциплинарный регламент, по которым гарантирует игрокам право на защиту, если им предъявлено обвинение в сдаче положительного допинг-теста. Об этом сообщается на официальном сайте европейской организации.
Теперь футболистам с недостаточными финансовыми средствами, которых обвиняют в нарушении антидопинговых правил, гарантируется предоставление адвоката. Дисциплинарное разбирательство в их отношении будет бесплатным, в том числе апелляционный взнос. Также слушания могут быть открыты для общественности, если соответствующую просьбу подаст ответчик и её одобрит глава дисциплинарного органа.