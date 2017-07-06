«Кайрат» Аршавина вновь победил «Атлантас» и вышел во второй раунд отбора ЛЕ

«Кайрат» одержал победу над «Атлантасом» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Клайпеде на стадионе «Центральный» и завершилась со счётом 2:1 в пользу казахстанского клуба.
Голами за «Кайрат» отметились Иво Иличевич и Жерар Гоу. За «Атлантас» забил Андрей Чофу. В составе гостей 82 минуты на поле провёл российский нападающий Андрей Аршавин.
В первом матче «Кайрат» победил «Атлантас» со счётом 6:0. Таким образом, казахстанский клуб вышел во второй квалификационный раунд Лиги Европы, где встретится с победителем пары «Скендербеу» — «Сан-Жулиа» (первый матч — 1:0). Ответная встреча между командами пройдёт сегодня, 6 июня, начало — в 21:30 мск.