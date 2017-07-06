Тульский «Арсенал» разгромил словенскую команду «Доб»

Тульский «Арсенал» в контрольном матче на сборе в Австрии со счётом 4:0 разгромил словенскую команду «Доб».
На 25-й минуте «Арсенал» вышел вперёд благодаря точному удару Игоря Горбатенко. В конце первого тайма Игорь Шевченко сделал счёт 2:0. На 68-й минуте отличился Артём Мингазов, а за несколько минут до конца первого тайма окончательный результат установил Никита Мельников.
Сегодняшний соперник «Арсенала» выступает во втором дивизионе чемпионата Словении и прошлый сезон завершил на второй строчке в таблице.
Контрольный матч
«Арсенал» (Тула, Россия) — «Доб» (Доб, Словения) — 4:0 (2:0)
Голы: Горбатенко, 25 (1:0); Шевченко, 43 (2:0); Мингазов, 68 (3:0); Мельников, 87 (4:0).