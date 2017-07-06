«МЮ» удалил из «Твиттера» фотографию, на которой у Мхитаряна виден живот

«Манчестер Юнайтед» в своём официальном «твиттере» опубликовал фотографию полузащитника Генриха Мхитаряна в новой форме манкунианцев.
Пользователи заметили, что на фотографии у армянского футболиста отчётливо виден выступающий живот, и начали шутить по этому поводу.
Данный твит спустя некоторое время был удалён, но предусмотрительные пользователи успели сделать скриншот.
Мхитарян перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом прошлого года. На его счету 41 матч, 11 голов и 5 голевых передач за «красных дьяволов».
Посмотреть скриншот можно в «Твиттере».