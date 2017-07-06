Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором»

«Краснодар» в контрольном матче одержал победу над «Марибором». Встреча прошла в Мариборе на стадионе «Людски врт» и завершилась со счётом 2:0 в пользу российского клуба.
Дубль в составе «быков» оформил полузащитник Виктор Классон. На 9-й минуте ему ассистировал Ренат Янбаев, а на 51-й — Николай Комличенко.
Следующий контрольный матч «Краснодар» проведёт 8 июля — спарринг-партнёром команды Игоря Шалимова выступит чешская «Славия». Завершится же второй сбор «быков» в Австрии 9 июля встречей с московским ЦСКА.