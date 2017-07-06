Тихонов: вижу в сыне перспективы, поэтому и привёл его с собой в «Крылья»

На встрече болельщиков «Крыльев Советов» с командой поклонники спросили главного тренера Андрея Тихонова по поводу перехода в клуб защитника Михаила Тихонова, который является его сыном.
«Ему 18 лет, я вижу в нём перспективы, поэтому и привёл его с собой», — приводит слова Тихонова-старшего „МК в Самаре“.
Тихонов также рассказал, какой футбол будет стараться демонстрировать самарская команда под его руководством.
«Команда будет стараться добиваться результата и показывать красивый футбол. Та команда, в которой я работал («Енисей». — Прим. „Чемпионата“), показывала приличный футбол. Всё-таки обыграли ЦСКА в Кубке, будем и сейчас стараться, я надеюсь, у ребят всё получится», — сказал Тихонов.