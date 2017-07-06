Самарские власти обещают сдать стадион к ЧМ-2018 в срок

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин рассказал о ходе строительных работ на стадионе «Самара Арена».
«Конечно, все критические точки по важнейшим объектам уже пройдены. В ближайшие полторы-две недели конструктив стадиона будет готов. Сейчас осталось установить 7 блоков из 96, после чего начнётся подготовка футбольного поля. Вопрос с кровлей тоже решен.
Теперь во главу угла встаёт вопрос благоустройства территории вокруг стадиона. Там тоже есть сложности, но работы должны быть выполнены в срок", — приводит слова Меркушкина пресс-служба правительства Самарской области.
По данным пресс-службы, готовность стадиона «Самара Арена» составляет 71%. На объекте работает 2 тысячи человек и 177 единиц техники. Стадион должен быть готов к декабрю этого года.
«Самара Арена» строится с 2014 года и рассчитана на 45 тыс. зрителей. Стадион примет шесть матчей ЧМ-2018.