Источник: Лодыгин сообщил ПАОК, в каком случае согласится уйти из «Зенита»

Вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин несколько дней назад провёл разговор с представителями ПАОК и выразил готовность перейти в греческий клуб, если на него не будут рассчитывать сине-бело-голубые.
«Сначала мне хотелось бы выяснить, видят ли меня в „Зените“ в качестве первого номера команды. Если это не так, то я бы хотел перейти в ваш клуб», — приводит Metrosport слова Лодыгина, адресованные представителям ПАОК.
Ранее спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания допустил, что Лодыгин может перейти в ПАОК, но позже отметил, что на данный момент Юрий является первым номером команды.
Сарсания: на данный момент Лодыгин – вратарь номер один в «Зените»