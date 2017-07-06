Кордон покинет пост спортивного директора «Монако» спустя год после назначения

Спортивный директор «Монако» Антонио Кордон покинет клуб в ближайшие месяцы, сообщается на официальном сайте монегасков.
Стороны договорились, что Кордон будет исполнять свои обязанности до конца летнего трансферного окна, а затем оставит клуб.
Испанец занял пост спортивного директора «Монако» летом прошлого года. Его предыдущим местом работы был «Вильярреал», в структуре которого он проработал 17 лет.
Напомним, что в прошлом сезоне подопечные Леонарду Жардима стали чемпионами Франции и дошли до полуфинала Лиги чемпионов.