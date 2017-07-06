Бускетс включил Касемиро в свою пятёрку лучших опорных полузащитников мира

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс назвал пять лучших опорных хавбеков в мире на свой взгляд.
«В футболе много отличных полузащитников, и каждый обладает своим уникальным стилем. На своей позиции я бы отметил Касемиро, который показывает отличный футбол. Также выберу Бруно Сориано из „Вильярреала“. „Челси“ провёл прекрасный сезон с Канте и Матичем в опорной зоне. Также есть Андер Эррера из „Манчестер Юнайтед“. Признаюсь, что выбрать лишь пятерых игроков очень сложно», — цитирует Бускетса Goal.
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