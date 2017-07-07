«Наполи» согласовал с «Ромой» трансфер Мариу Руя

Защитник «Ромы» Мариу Руй в ближайшее время должен стать игроком «Наполи». Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, неаполитанцы достигли соглашения с римлянами по переходу 26-летнего футболиста. По данным источника, сумма трансфера составит € 9,25 млн плюс бонусы.
Напомним, что в «Рому» португальский защитник перебрался летом прошлого года из «Эмполи». В прошлом сезоне итальянский Серии А Мариу Руй, не игравший до декабря из-за разрыва передней крестообразной связки, провёл пять матчей и получил одну жёлтую карточку.
Агент: переход Мариу Руя в «Наполи» задерживается, потому что «Рома» ищет замену