Титов: «Енисей» привлёк своей задачей — будем бороться за выход в Премьер-Лигу

Егор Титов, помощник главного тренера «Енисея» Дмитрия Аленичева, рассказал о задачах, которые стоят перед тренерским штабом.
«Енисей» привлёк своей задачей — будем бороться за выход в Премьер-Лигу. В команде моим другом, Андреем Тихоновым, был заложен крепкий костяк, привит атакующий и комбинационный футбол, за что ему отдельное спасибо. Кроме того, команда пользуется большой поддержкой губернатора региона Виктора Александровича Толоконского.
Нельзя не отметить болельщиков «Енисея» — в прошлом сезоне клуб стал одним из лидеров ФНЛ по посещаемости, а в этом году, уверен, их станет ещё больше. Сегодня на презентации команды в одном из торгово-развлекательных центров Красноярска их собралось практически 1000 человек! Спасибо всем, кто пришёл. Ждём вас на домашних матчах!" — написал Титов в своём «инстаграме».