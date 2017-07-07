Голкипер «Ювентуса» Нето близок к переходу в «Валенсию» за € 7 млн

Голкипер «Ювентуса» Нето продолжит карьеру в «Валенсии». По информации La Gazzetta dello Sport, переход бразильского вратаря в испанский клуб практически оформлен. По условию соглашения, «летучие мыши» заплатят за Нето € 7 млн. Также предусмотрены бонусы.
Нето перешёл в «Ювентус» из «Фиорентины» в 2015 году. В составе «старой синьоры» за это время страж ворот сыграл 22 матчах, в которых пропустил 15 мячей.
Ранее сообщалось, что Нето готов к смене обстановки после того, как просидел весь прошлый сезон за спиной Джанлуиджи Буффона.
«Валенсия» намерена пригласить вратаря «Ювентуса» Нето