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Промес: наверное, пришло моё время стать лучшим бомбардиром РФПЛ

7 июля 2017, пятница. 01:40. Футбол

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес рассказал о личных и командных целях на новый сезон.

«Будет безумием говорить, что мы должны выиграть Лигу чемпионов. Даже я, мечтатель, это понимаю. Но показать миру, что такое „Спартак“, сыграть классные матчи, забить хорошие голы, порадовать болельщиков – это мы можем. В наших силах сделать так, чтобы эта Лига чемпионов вошла в историю клуба, чтобы все ребята посмотрели друг другу в глаза и сказали: мы сделали, что могли, нам не стыдно.

Мечтаю сыграть с „Барселоной“. Люблю этот клуб, восхищаюсь многими футболистами оттуда. Было бы здорово встретиться и постараться победить. „Барселона“ в прошлый раз у нас выиграла – 3:2. Достойный счёт для встречи на „Камп Ноу“. Тем более „Спартак“ вёл по ходу матча. Что ж, в этот раз должны сыграть лучше. Тогда ведь у „Спартака“ не было Промеса, а теперь есть!

Кто станет лучшим бомбардиром? Наверное, пришло моё время. Хотя и так немало забиваю. Играю вингера, приходил вообще полузащитником. Но я не против побороться. При этом, если предложат обменять все личные призы на один командный, без колебаний соглашусь. Комплимент уже одно то, что люди требуют от меня голов. В следующем году хочу стать чемпионом, пройти далеко в Лиге чемпионов и стать лучшим бомбардиром», — сказал Промес в интервью «Спорт-экспрессу».

Промес: у меня нет никаких оснований для ухода из «Спартака»
Смолов: рад, что мне вновь удалось забить больше Промеса
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ФК Барселона ФК Спартак Квинси Промес
Новости. Футбол
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