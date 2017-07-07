Лента новостей Bwin.ru — скоро открытие! Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Трансферы РФПЛ
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Ребров: самый запоминающийся подарок — портрет, где я в отношениях со штангой

7 июля 2017, пятница. 02:01. Футбол

Вратарь «Спартака» Артём Ребров рассказал о самых запоминающихся подарках от болельщиков.

«Постоянно что-то дарят, и иногда, честно признаюсь, пользуюсь этим. Вот недавно болельщик подарил очень вкусный кофе, а я ему в ответ — майку. И все довольны. После чемпионства везде узнают, куда-то зовут. Приятно! А самый запоминающийся подарок — портрет, который прислала девочка из Сочи. Нарисовано краской, всё профессионально. Я там, так сказать, в отношениях со штангой.

На вечере РФПЛ я в шутку сказал, что, если кто-то знает, где штанга, мне отдайте. И на полном серьёзе люди подходили и говорили: «Артём, мы знаем, твоя штанга там, вот телефон человека». На самом деле, у меня со штангами всё нормально в обычной жизни. Это ведь просто ритуал перед игрой… Главный чемпионский «кусочек» — золотая медаль и поцелуй кубка», — сказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Даниле Игнатову.

Полную версию интервью с Артёмом Ребровым читайте на «Чемпионате» в скором времени.

Максименко: каждый совет Реброва для меня полезен, он ведь давно играет в РФПЛ
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ФК Спартак Артём Ребров
Новости. Футбол
7 июля 2017, пятница
02:01 Ребров: самый запоминающийся подарок — портрет, где я в отношениях со штангой
01:45 Cтали известны все пары 2-го квалификационного раунда Лиги Европы
01:40 Промес: наверное, пришло моё время стать лучшим бомбардиром РФПЛ
00:54 Голкипер «Ювентуса» Нето близок к переходу в «Валенсию» за € 7 млн
00:50 Титов: «Енисей» привлёк своей задачей — будем бороться за выход в Премьер-Лигу
00:45 «Наполи» согласовал с «Ромой» трансфер Мариу Руя
00:36 Президент «Бетиса»: «Реал» и «Барса» звонили насчёт Себальоса, решение за ним
00:17 Лодыгин: у Манчини чуть больше упор на тактику, чем у Спаллетти
00:06 В заявке женской сборной России на Евро-2017 произошло два изменения
00:01 Миранда: «Интер» хочет вернуться в число больших клубов Европы
6 июля 2017, четверг
23:35 Бускетс включил Касемиро в свою пятёрку лучших опорных полузащитников мира
23:30 Кордон покинет пост спортивного директора «Монако» спустя год после назначения
23:26 Источник: Лодыгин сообщил ПАОК, в каком случае согласится уйти из «Зенита»
23:17 «Ювентус» предложил за форварда «Фиорентины» Бернардески € 42 млн
22:59 В Италии сообщили, что Манчини по-прежнему хочет видеть Маноласа в «Зените»
22:42 Состав «РБ Лейпциг» пополнил нападающий «ПСЖ» Огустен
22:42 Диего Коста попрощался с несколькими игроками «Челси»
22:18 У вратаря «Вулверхэмптона» Икеме обнаружили лейкемию
22:18 Бывший хавбек «Ньюкасла» Вурнон Анита перешёл в «Лидс»
21:59 Самарские власти обещают сдать стадион к ЧМ-2018 в срок
21:52 «Уфа» отдала Пуцко в аренду «СКА-Хабаровск» и рассталась с Филиным
21:45 Репортёр Надольская: Марадона стянул с меня платье в номере, поступил по-скотски
21:40 Тихонов: вижу в сыне перспективы, поэтому и привёл его с собой в «Крылья»
21:18 Дубль Классона принёс «Краснодару» победу над «Марибором»
21:08 «МЮ» удалил из «Твиттера» фотографию, на которой у Мхитаряна виден живот
20:56 Тульский «Арсенал» разгромил словенскую команду «Доб»
20:55 «Кайрат» Аршавина вновь победил «Атлантас» и вышел во второй раунд отбора ЛЕ
20:50 УЕФА гарантировал помощь игрокам, которые могли нарушить антидопинговые правила
20:48 Расположение «Спартака» на сборе в Австрии покинули три футболиста
20:36 Агент: Павон нужен Манчини, но у «Зенита» и «Боки Хуниорс» есть разногласия
20:29 Дм. Черышев — болельщикам: надо поменьше унижать сборную России
20:15 Слуцкий в мае отказался возглавить «Краснодар»
20:12 Агент Хави Гарсии провёл встречу с руководством «Бордо»
20:10 Армянский художник написал портрет Мхитаряна, состоящий из более 4 млн точек
20:09 Клиши продолжит карьеру в турецком клубе «Истанбул Башакшехир»
19:56 Селюк: Куаджа и Гафар – это однозначно игроки Премьер-Лиги
19:53 Исследование: ЦСКА — самый сыгранный клуб в Европе
19:52 Черчесов: Игнашевич и Березуцкие должны быть здоровы и готовы играть в сборной
19:32 Дзюба почеканил маленький шарик и поймал его ртом
19:14 Черчесов: Смолов не артист, чтобы изображать слёзы
19:13 Орлов: при новой схеме лимита тон в ведущих командах будут задавать россияне
19:03 «Милан» объявил о прибытии защитника «Аталанты» Конти
18:57 Полузащитник «Зенита» Хави Гарсия попал в шорт-лист «Малаги»
18:56 Глушаков привёз кубок чемпионов России в родное Миллерово
18:48 Мутко: по итогам КК-2017 мы убедились, что футбол в России очень популярен
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Какой вариант лимита вам нравится больше?
Архив →
© championat.com, 2000–2017