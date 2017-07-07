Полузащитник «Арсенала» Джака женился

Швейцарский хавбек «Арсенала» Гранит Джака женился на своей давней возлюбленной Леоните Лекай. Помолвка состоялась ещё в апреле прошлого года, но свадьбу Джака и Лекай сыграли лишь сейчас.
Свадебное фото с подписью «Мистер и Миссис» 24-летний игрок опубликовал в своём «инстаграме».
В завершившемся сезоне Джака, перешедший в лондонский клуб из «Боруссии Менхенгладбах», сыграл за «Арсенал» в Премьер-лиге 32 матча, забив два гола и отдав две результативные передачи. На счету швейцарского футболиста также пять предупреждений и две красные карточки.