Клубом, который предлагал € 35 млн за Серхи Роберто, был «Манчестер Сити»

Стало известно, какому европейскому гранду отказала «Барселона» в покупке полузащитника Серхи Роберто. По информации El Mundo Deportivo, заплатить € 35 млн за воспитанника каталонцев был готов «Манчестер Сити», однако испанский клуб отверг предложение англичан.
Ранее сообщалось, что «Барселона» намерена продлить контракт со своим игроком. Действующее соглашение Роберто рассчитано до лета 2019 года.
В завершившемся сезоне 25-летний игрок провёл 32 матча в чемпионате Испании и отдал шесть результативных передач.