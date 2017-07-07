В «Реале» уверены, что Себальос предпочтёт «сливочных» «Барселоне»

Руководство мадридского «Реала» уверено, что ему удастся приобрести полузащитника «Бетиса» Даниеля Себальоса, сообщает Marca.
«Королевский клуб» следит за этим футболистом уже более года, и там считают, что их усилия должны увенчаться успехом.
Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в свою очередь не сомневается, что у футболиста молодёжной сборной Испании будет игровая практика. Французскому специалисту очень импонируют игровые качества Себальоса.
Ранее сообщалось, что в услугах Себальоса заинтересована и «Барселона», также прилагающая усилия к тому, чтобы выкупить его трансферный лист.
Себальос: «Реал» или «Барселона»? Если кто и должен быть спокоен, то это я