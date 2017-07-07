Суботич надеется, что Бош предоставит ему шанс преуспеть в «Боруссии» Д

В планы защитника дортмундской «Боруссии» Невена Суботича смена клубной прописки не входит. Футболист надеется, что новый главный тренер команды Петер Бош предоставит ему шанс проявить себя.
«Сначала мы с Бошем должны познакомиться друг с другом. Моя цель изначально в том, чтобы сосредоточиться на футболе и на «Боруссии». Правда, я пока не знаю, насколько высоки мои шансы на то, чтобы преуспеть у Боша. Я хочу усовершенствовать свою игру, поскольку у меня всё ещё надлежащий для этого возраст», — приводит слова 28-летнего Суботича интернет-портал Goal.
Ранее сообщалось, что Суботич может пополнить ряды «Гамбурга».