Мюллер: Германия — сокровищница невероятных игроков

Форвард «Баварии» и сборной Германии Томас Мюллер прокомментировал выступление своих соотечественников на Кубке конфедераций в России. Наставник бундестим Йоахим Лёв привёз на турнир резервный состав, который дошёл до финала и в решающем матче победил команду Чили со счётом 1:0.
«Я наслаждался, наблюдая за игрой сборной. Она состоит из отличных игроков. Они отрпавились в Россию и там сформировали замечательную команду.
Это показывает, что у нас есть сокровищница невероятных футболистов", — цитирует немецкого футболиста L'Equipe