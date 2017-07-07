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Цорк: готовы вести переговоры по Обамейянгу, но до определённого срока

7 июля 2017, пятница. 08:01. Футбол

Дортмундская «Боруссия» готова вести переговоры с другими клубами относительно своего нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.

«Мы готовы вести переговоры по Обамейянгу, но до определённого срока. Руководство нашего клуба договаривалось об этом с Обамейянгом», — приводит слова Цорка интернет-издание Sport1.
Цорк не пояснил, о каком сроке идёт речь. Ранее он же отметил, что клуб ждёт габонского футболиста на тренировку команды 7 июля.

Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года.

Цорк: ждём Обамейянга в пятницу на тренировку «Боруссии»
Источник: Sport1.de Сообщить об ошибке
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Теги
Боруссия Д Пьер-Эмерик Обамейянг
Новости. Футбол
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