Цорк: готовы вести переговоры по Обамейянгу, но до определённого срока

Дортмундская «Боруссия» готова вести переговоры с другими клубами относительно своего нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга. Об этом сообщил спортивный директор немецкого клуба Михаэль Цорк.
«Мы готовы вести переговоры по Обамейянгу, но до определённого срока. Руководство нашего клуба договаривалось об этом с Обамейянгом», — приводит слова Цорка интернет-издание Sport1.
Цорк не пояснил, о каком сроке идёт речь. Ранее он же отметил, что клуб ждёт габонского футболиста на тренировку команды 7 июля.
Действующий контракт Обамейянга с «Боруссией» в силе до лета 2020 года.
Цорк: ждём Обамейянга в пятницу на тренировку «Боруссии»